MÄRKTE-Asiatische Anleger in Kauflaune - Nikkei legt zu

Frankfurt/Tokio, 06. Okt (Reuters) - Ermutigt von der Rekordjagd an der Wall Street haben sich auch asiatische Anleger am Freitag mit Aktien eingedeckt. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Leitindex Nikkei mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 20.690 Punkten aus dem Handel, nachdem er zeitweise auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren gestiegen war. "Die japanischen Börsen werden von den US-Börsen nach oben gezogen und es gibt Hoffungen, dass die Steuerreform in den USA bald umgesetzt wird", sagte Anlagestratege Norihiro Fujito vom Broker Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. "Die Frage ist allerdings, wie lange der Aufwärtstrend noch anhält." Der breiter gefasste Topix-Index schloss 0,3 Prozent höher bei 1687 Zählern. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 0,4 Prozent zu. An den Börsen in Südkorea gab es feiertagsbedingt keinen Handel. Auch in Schanghai blieben die Aktienmärkte geschlossen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.690,71 +0,3 Topix 1.687,16 +0,3 Shanghai Kein Handel Hang Seng 28.454,82 +0,3 Kospi Kein Handel MSCI-Index Asien ex Japan 538,74 +0,4 Euro/Dollar 1,1695 Pfund/Dollar 1,3086 Dollar/Yen 112,97 Dollar/Franken 0,9797 Dollar/Yuan 6,6533 Dollar/Won 1.142,19 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SUMITOMO MTL +3,7 CHUGAI PHARM -2,1 MIN FAST RETAILING +3,3 KIKKOMAN CORP -2,0 MITSUI MIN & +3,3 NICHIREI CORP -2,0 SML SHOWA DENKO +3,0 TAKARA HOLDINGS -2,0 MITSUB UFJ FG +2,6 FAMILYMART UNY -2,0 H (Reporter: Lisa Twaronite, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)

