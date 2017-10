MÄRKTE-Börsianer in China in Kauflaune - Tokio geschlossen

Frankfurt/Sydney, 09. Okt (Reuters) - Nach einer einwöchigen Handelspause haben sich Anleger in China wieder mit Aktien eingedeckt und die Börsen auf neue Hochstände getrieben. Der CSI300-Index kletterte am Montag um bis zu 2,1 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 3918 Punkten. Der Shanghai Composite gewann zeitweise 1,8 Prozent auf 3410 Zähler und erreichte damit ebenfalls den höchsten Stand seit Anfang Januar 2016. Im Handelverlauf gaben die Indizes allerdings einen Teil der Gewinne wieder ab. "Die Freude von Anlegern über den weltweiten konjunkturellen Aufschwung überstrahlt derzeit die politischen Risiken", erklärten Analysten der Bank Barclays in einem Marktkommentar. Die Aktienmärkte in Japan und Südkorea blieben wegen Feiertagen geschlossen. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte mit 538 Punkten kaum verändert. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.372,27 +0,7 Hang Seng 28.296,11 -0,6 Kospi Kein Handel MSCI-Index Asien ex Japan 538,39 -0,1 Euro/Dollar 1,1728 Pfund/Dollar 1,3104 Dollar/Yen 112,62 Dollar/Franken 0,9784 Dollar/Yuan 6,6349 Dollar/Won 1.144,65 (Reporter: Wayne Cole und Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

