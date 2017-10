MÄRKTE-Asiatische Anleger in Kauflaune - Schwacher Yen hilft

Frankfurt/Tokio, 10. Okt (Reuters) - Börsianer in Asien haben sich von der gedämpften Stimmung an der Wall Street nicht anstecken lassen und sich am Dienstag mit Aktien eingedeckt. Ein etwas schwächerer Yen hob die Stimmung der Anleger in Japan, da dadurch Waren der japanischen Firmen im Welthandel günstiger und wettbewerbsfähiger werden. "Investoren erwarten eine Zinserhöhung in den USA im Dezember, daher wird der Dollar stark bleiben und der Yen tendenziell schwächer", sagte Analyst Lee Seung Woo vom Brokerhaus Eugene Investment & Securities. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ging mit einem Kursplus von 0,6 Prozent auf 20.824 Punkte aus dem Handel. Der breiter gefasste Topix schloss mit 1695 Zählern auf dem höchsten Stand seit Mitte 2015. Der Index für Aktien außerhalb Japans legte gut ein halbes Prozent zu. Auch an der Börse in Südkorea herrschte Zuversicht, weil sich die Spannungen zwischen Nordkorea und den USA zuletzt gelegt haben. Der südkoreanische Leitindex erreichte zeitweise den höchsten Stand seit zweieinhalb Monaten. An der Tokioter Börse gingen Kobe Steel-Titel in die Knie, nachdem der drittgrößte japanische Stahlhersteller die Fälschung von Produktdaten eingeräumt hat. Mit einem Abschlag von 22 Prozent waren sie mit Abstand größter Verlierer im Nikkei-Index. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.823,51 +0,6 Topix 1.695,14 +0,5 Shanghai 3.377,26 +0,1 Hang Seng 28.480,83 +0,5 Kospi 2.435,38 +1,7 MSCI-Index Asien ex Japan 542,33 +0,6 Euro/Dollar 1,1771 Pfund/Dollar 1,3168 Dollar/Yen 112,63 Dollar/Franken 0,9782 Dollar/Yuan 6,5945 Dollar/Won 1.136,30 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TAISEI CORP +4,2 KOBE STEEL -21, 9 NIP LIGHT MTL +3,9 SOMPO HOLDINGS -4,7 HD RECRUIT +3,7 MS&AD INSURANCE -4,7 HOLDINGS SOFTBANK GROUP +3,2 MARUBENI -4,7 TOSOH CORP +2,8 TOKIO MARINE -4,7 HLD (Reporter: Lisa Twaronite, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

