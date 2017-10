MÄRKTE-Tokioter Börse im Aufwind - Kobe Steel in freiem Fall

Tokio/Shanghai/Frankfurt, 11. Okt (Reuters) - Der Rekordkurs an der Wall Street hat am Mittwoch auch der Börse in Tokio neuen Schwung gegeben. Der Nikkei-Index stieg um 0,3 Prozent auf 20.881 Punkte. Er blieb damit unter der zuletzt 2015 im Verlauf erreichten Marke von 20.952,71 Zählern. Sollte er diese knacken, wäre es der höchste Stand seit 1996. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,1 Prozent auf 1696 Zähler zu. Unter den Einzelwerten stand erneut Kobe Steel im Fokus: Die Aktien von Japans drittgrößtem Stahlkonzern stürzten erneut ab und verloren 17,8 Prozent. Kobe Steel hat die Fälschung von Produktdaten schon eingeräumt. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte am Mittwoch Medienberichte, wonach die Fälschungen noch weitergehend waren als bisher gedacht. Schon am Dienstag waren die Aktien um 22 Prozent eingebrochen. Auf dem chinesischen Festland lagen die Börsen knapp ein halbes Prozent höher. In Hongkong notierten die Kurse überwiegend kaum verändert. Allerdings hoben die Titel von Great Wall Motor zeitweise um mehr als 19 Prozent ab und notierten so hoch wie seit Juni 2015 nicht mehr. Laut Medienberichten ist ein Joint-Venture mit BMW geplant. Die auf dem Festland gelisteten Titel waren vom Handel wegen einer anstehenden Erklärung ausgesetzt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.881,27 +0,3 Topix 1.696,81 +0,1 Shanghai 3.388,57 +0,2 Hang Seng 28.506,13 +0,1 Kospi 2.454,86 +0,9 MSCI-Index Asien ex Japan 545,62 +0,4 Euro/Dollar 1,1817 Pfund/Dollar 1,3194 Dollar/Yen 112,36 Dollar/Franken 0,9750 Dollar/Yuan 6,5787 Dollar/Won 1.135,03 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOKAI CARBON +9,0 KOBE STEEL -17,8 PACIFIC METALS +3,8 TAKASHIMAYA -4,3 FUJI ELECTRIC +3,5 TOSOH CORP -4,3 SUMITOMO MTL MIN +3,4 TOKUYAMA -4,3 RECRUIT HOLDINGS +2,9 SUZUKI MOTOR -4,3 (Reporter: Ayai Tomisawa Andrea Lentz und Nadine Schimroszik mit Material der Büros in Shanghai und Peking; redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

