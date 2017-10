MÄRKTE-Rekordfieber in Asien - Nikkei auf höchstem Stand seit 1996

Frankfurt/Tokio, 12. Okt (Reuters) - Anleger in Asien haben sich am Donnerstag von der Rekordlaune der US-Investoren anstecken lassen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index der Börse in Tokio erklomm zeitweise den höchsten Stand seit 21 Jahren. Börsianer spekulieren auf einen weltweiten Konjunkturboom und weiterhin niedrige Leitzinsen der Notenbanken. "Die Weltwirtschaft ist in gutem Zustand", sagte Analyst Masahiro Ichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui in Tokio. "Die geopolitischen Probleme belasten den Aufwärtstrend an den Finanzmärkten nur kurzfristig." Zuvor hatte der Dow-Jones-Index an der Wall Street ein Rekordhoch erklommen. Aus dem Handel ging der Nikkei mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 20.954 Zähler. Der breiter gefasste Topix stieg um 0,2 Prozent auf 1700 Punkte. Der MSCI-Index für Werte außerhalb Japans erklomm mit 548 Zählern den höchsten Stand seit zehn Jahren. Die Börse in Südkorea schaffte im Handelsverlauf sogar ein Rekordhoch. Bei den Einzelwerten rückten erneut die Papiere von Kobe Steel in den Vordergrund. Die Datenfälschungen sind umfassender als bislang angenommen. Nach der Talfahrt der vergangenen Tage berappelte sich der Kurs des drittgrößten japanischen Stahlkonzern aber, die Aktie gewann 0,5 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.954,72 +0,4 Topix 1.700,13 +0,2 Shanghai 3.376,05 -0,4 Hang Seng 28.483,36 +0,3 Kospi 2.472,25 +0,6 MSCI-Index Asien ex Japan 548,14 +0,6 Euro/Dollar 1,1873 Pfund/Dollar 1,3257 Dollar/Yen 112,27 Dollar/Franken 0,9718 Dollar/Yuan 6,5865 Dollar/Won 1.132,63 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % CHUGAI PHARM +6,2 MITSUI MIN & -4,8 SML KOMATSU +5,1 SHIONOGI & CO -4,4 SOFTBANK GROUP +3,6 FAMILYMART UNY -4,4 H HITACHI CONST +3,1 SHOWA DENKO -4,4 J.FRONT +3,1 TOKAI CARBON -4,4 RETAILIN (Reporter: Shinichi Saoshiro und Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)