MÄRKTE-Asiatische Börsen im Höhenflug - Kobe Steel brechen ein

Frankfurt/Tokio, 13. Okt (Reuters) - In der Hoffnung auf einen weltweiten Wirtschaftboom haben sich Anleger in Asien am Freitag mit Aktien eingedeckt und die Börsen auf Höhenflug geschickt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss ein Prozent höher bei 21.155 Punkten, das war der höchste Schlusskurs seit 21 Jahren. "Die Aktienkurse werden im Gleichklang mit den Geschäftsergebnissen von Unternehmen rund um den Globus weiter steigen", sagte Analyst Nobuyuki Kashihara vom Vermögensverwalter One. Die derzeitige Situation mit guter konjunktureller Entwicklung und niedrigen Leitzinsen biete beste Voraussetzungen für eine weitere Aktienrally. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte im Handelsverlauf bis zu 0,3 Prozent auf ein Zehn-Jahres-Hoch von 549 Punkten zu. Der südkoreanische Index markierte mit 2479 Zählern ein Rekordhoch. Auch die Börsen in China verzeichneten Kursgewinne. Bei den Einzelwerten stach erneut der Stahlkonzern Kobe Steel hervor mit einem Kursverlust von 8,7 Prozent. Die "Nikkei"-Zeitung berichtete, dass über 30 Unternehmen außerhalb Japans Produkte von Kobe Steel mit gefälschten Spezifikationen erhalten haben. Eine wichtige Rolle spielte auch der Einzelhändler Fast Retailing, der mit einem Rekordgewinn für das abgelaufene Geschäftsjahr überraschte. Das Papier legte 5,5 Prozent zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.155,18 +1,0 Topix 1.708,62 +0,5 Shanghai 3.392,20 +0,2 Hang Seng 28.458,97 +0,0 Kospi 2.473,51 -0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 549,12 +0,2 Euro/Dollar 1,1843 Pfund/Dollar 1,3277 Dollar/Yen 112,03 Dollar/Franken 0,9751 Dollar/Yuan 6,5793 Dollar/Won 1.128,90 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SUMCO +5,7 KOBE STEEL -8,7 FAST RETAILING +5,5 MAZDA MOTOR -2,2 YASKAWA ELEC +4,9 EISAI -2,2 CHUGAI PHARM +3,8 RECRUIT -2,2 HOLDINGS FAMILYMART UNY +3,6 TOKUYAMA -2,2 H (Reporter: Hideyuki Sano, Ayai Tomisawa, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)