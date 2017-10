MÄRKTE-Nikkei weiter auf 21-Jahres-Hoch

Frankfurt/Tokio, 17. Okt (Reuters) - Spekulationen auf einen Wahlsieg der japanischen Regierungsparteien haben am Dienstag die Aktienkurse in Tokio weiter in die Höhe getrieben. Der Nikkei-Index stieg um 0,4 Prozent und schloss mit 21.336 Punkten so hoch wie seit November 1996 nicht mehr. Der elfte Tagesgewinn in Folge ist zudem die längste Gewinnserie seit Mai 2015. "Offenbar kaufen vor allem ausländische Investoren, denn der wahrscheinliche Wahlausgang könnte ihnen entgegen kommen", sagte Masahiro Yamaguchi, Marktstratege bei SMBC Trust Bank. Einer Umfrage von Montag zufolge haben die Koalitionsparteien von Ministerpräsident Shinzo Abe gute Chancen, die Wahlen am Sonntag für sich zu entscheiden. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,2 Prozent auf 1723 Zähler. Die Aktien des von einem Skandal um gefälschte Produktdaten erschütterten Stahlkonzerns Kobe Steel erholten sich etwas und schnellten zeitweise um mehr als sechs Prozent in die Höhe. Sie schlossen letztlich gut drei Prozent höher. Anleger gingen davon aus, dass die Auswirkungen der Fälschungen auf die Geschäftszahlen begrenzt seien, sagte ein Börsianer. Die Titel hatten in den vergangenen fünf Handelstagen allerdings rund 40 Prozent verloren. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.336,12 +0,4 Topix 1.723,37 +0,2 Shanghai 3.376,39 -0,1 Hang Seng 28.721,28 +0,1 Kospi 2.486,86 +0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 553,64 +0,1 Euro/Dollar 1,1770 Pfund/Dollar 1,3253 Dollar/Yen 112,17 Dollar/Franken 0,9781 Dollar/Yuan 6,6098 Dollar/Won 1.131,79 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SUMITOMO MTL MIN +4,1 TOHO -2,2 KOBE STEEL +3,1 RECRUIT HOLDINGS -2,1 SUMCO +2,9 SHOWA DENKO -2,1 HITACHI CONST +2,8 TOHO ZINC -2,1 SHIN-ETSU CHEM +2,7 TOTO -2,1 (Reporter: Ayai Tomisawa und Hideyuki Sano, bearbeitet von Christina Amann und Andrea Lentz; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles