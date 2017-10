MÄRKTE-Japans Börse kaum verändert - Chinas Parteikongress im Blick

Tokio, 18. Okt (Reuters) - Die asiatischen Börsen haben sich zu Beginn des Kongresses der Kommunistischen Partei in China kaum bewegt. Chinas Präsident Xi Jinping betonte in seiner Eröffnungsrede, dass der Markt eine entscheidende Rolle in der Wirtschaft spielen solle. Investoren hoffen auf Signale, welche Wirtschaftsreformen in den kommenden fünf Jahren anstehen könnten, auch wenn in der Vergangenheit bei derartigen Kongressen häufig nur wenige Details genannt wurden.

Die chinesischen Börsen legten etwas zu: Der CSI300 notierte 0,4 Prozent fester, das Barometer der Börse Shanghai gewann 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte kaum verändert.

In Japan hielten sich viele Investoren vor der anstehenden Wahl mit Käufen zurück. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag 0,1 Prozent fester bei 21.354 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index lag mit 1724 Zählern etwa auf dem Vortagesniveau. Einer Umfrage zufolge steuert die Koalition von Ministerpräsident Shinzo Abe auf eine Zweidrittelmehrheit bei der Abstimmung am Sonntag zu.

Der Dollar notierte mit 112,22 Yen kaum verändert. Der Euro bewegte sich ebenfalls kaum. Am Mittwoch steht eine Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) an, bei der sich eine Reihe von Notenbankern äußern werden. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9776 Franken je Dollar und 1,1510 Franken je Euro gehandelt. (Reporter: Wayne Cole, bearbeitet von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1312 oder +49 30 2888 5168.)