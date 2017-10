MÄRKTE-Nikkei steigt 13. Tag in Folge - China-Börse im Minus

Frankfurt/Tokio, 19. Okt (Reuters) - Ermuntert von den erneuten Kursrekorden an der Wall Street decken sich Anleger mit japanischen Aktien ein. Dies hievte den Nikkei-Index am Donnerstag um 0,4 Prozent auf 21.448,52 Punkte. Das ist der 13. Tagesgewinn in Folge - Rekord. Vor allem ausländische Investoren pumpten Geld in den japanischen Markt, sagte Mutsumi Kagawa, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses Rakuten. Sie setzten auf eine Zwei-Drittel-Mehrheit für die Regierung des Ministerpräsidenten Shinzo Abe bei den Parlamentswahlen am Wochenende. Zu den größten Kursgewinnern zählte Kobe Steel mit einem Kursplus von 6,7 Prozent. Damit notierten die Titel aber immer noch 35 Prozent unter dem Niveau vom Monatsbeginn. Der Stahlkocher hatte eingeräumt, Produktdaten gefälscht zu haben. Die Börse in Shanghai gab dagegen 0,5 Prozent nach. Das Wachstum im dritten Quartal sei mit 6,8 Prozent zwar wie erwartet ausgefallen, sagte Volkswirt Li Huiyong vom Brokerhaus Shenwan Hongyuan. Nach den Äußerungen des chinesischen Notenbankchefs Zhou Xiaochuan vom Wochenende hätten einige Anleger aber offenbar auf ein besseres Ergebnis gehofft. Zhou hatte für die zweite Jahreshälfte ein Wachstum von sieben Prozent vorausgesagt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.448,52 +0,4 Topix 1.730,04 +0,3 Shanghai 3.363,04 -0,6 Hang Seng 28.631,31 -0,3 Kospi 2.475,55 -0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 552,33 -0,1 Euro/Dollar 1,1798 Pfund/Dollar 1,3198 Dollar/Yen 113,06 Dollar/Franken 0,9804 Dollar/Yuan 6,6277 Dollar/Won 1.132,30 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % KOBE STEEL +6,7 DENKA -2,4 SUMCO +4,8 MITSUI -1,9 ENG&SBLDG SHIN-ETSU CHEM +2,9 RICOH CO LTD -1,9 PIONEER +2,3 J.FRONT -1,9 RETAILIN SUMITOMO MTL +2,1 TOTO -1,9 MIN (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

