MÄRKTE-Nikkei steigt weiter - Längste Serie seit 1961

Frankfurt/Tokio, 20. Okt (Reuters) - Wiederaufgeflammte Hoffnungen auf einen US-Wirtschaftsboom haben dem Nikkei-Index den 14. Tagesgewinn in Folge beschert. Das ist die längste Serie seit 1961. Der japanische Leitindex schloss am Freitag knapp im Plus bei 21.457,64 Punkten. "Der Markt ist hin- und hergerissen zwischen den Anlegern, die Gewinne mitnehmen und denjenigen, die die Kurse weiter nach oben treiben wollen", sagte Analyst Yutaka Miura von der Investmentbank Mizhuo. Genährt wurde der Konjunkturoptimismus von der Überwindung einer Hürde auf dem Weg zur geplanten Steuerreform des US-Präsidenten Donald Trump. Unter Verkaufsdruck standen dagegen Apple-Zulieferer wie Murata, Alps und Foster, deren Aktien bis zu 3,1 Prozent verloren. Einem Medienbericht zufolge kürzt der US-Konzern wegen eines schwächelnden Absatzes für die iPhone-Modelle 8 und 8 Plus die Bestellungen bei den Zulieferern um 50 Prozent. Apple-Titel verloren daraufhin an der Wall Street 2,4 Prozent. Auch in Südkorea setzten Anleger auf Wirtschaftswachstum, nachdem die dortige Zentralbank ihre Prognosen angehoben hatte. Deren Experten stellten ein Plus von drei Prozent in Aussicht. Die Börse Seoul legte daraufhin 0,5 Prozent zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.457,64 +0,0 Topix 1.730,64 +0,0 Shanghai 3.376,84 +0,2 Hang Seng 28.427,78 +1,0 Kospi 2.485,92 +0,5 MSCI-Index Asien ex Japan 550,27 +0,3 Euro/Dollar 1,1812 Pfund/Dollar 1,3110 Dollar/Yen 113,23 Dollar/Franken 0,9808 Dollar/Yuan 6,6207 Dollar/Won 1.131,90 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SUMCO +3,7 MITSUI MIN & -2,5 SML SCREEN HOLDINGS +2,8 AMADA HOLDINGS -2,3 NIPPON SUISAN +2,7 ALPS ELECTRIC -2,3 YASKAWA ELEC +2,2 SHINSEI BANK -2,3 RECRUIT +2,0 CREDIT SAISON -2,3 HOLDINGS (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles