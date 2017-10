MÄRKTE- Tokioter Börse nach Abe-Sieg weiter im Plus

Tokio, 24. Okt (Reuters) - Die Hoffnung auf eine Fortsetzung der bisherigen Wirtschaftspolitik durch den wiedergewählten konservativen Ministerpräsidenten Shinzo Abe hat die Tokioter Börse weiter bei Laune gehalten. Der Nikkei-Index der 225 Standardwerte gewann im Vormittagshandel am Dienstag 0,2 Prozent auf 21.737 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte um 0,4 Prozent zu auf 1752 Zähler. Eine leichte Abschwächung des Dollar sahen Anleger nicht als Problem an. Die Dollar-Yen-Relation sei weiter positiv, hieß es. Eine weitere lockere Geldpolitik der japanischen Notenbank könne wie bereits zuletzt den Yen schwächen und so Exporteuren helfen.

Der Dollar gab von seinem am Vortag markierten Dreimonatshoch 0,1 Prozent auf 113,36 Yen nach. Der Euro legte in gleicher Höhe zu und notierte bei 1,1754 Dollar. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9841 Franken je Dollar und 1,1581 Franken je Euro gehandelt. (Reporterin: Ayai Tomisawa, geschrieben von Thomas Krumenacker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1312 oder +49 30 2888 5168.)