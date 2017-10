MÄRKTE-Tokioter Börse unterbricht Gewinnserie

Tokio/Frankfurt, 25. Okt (Reuters) - Die asiatischen Bösen haben sich am Mittwoch nur noch zeitweise dem Rekordkurs der US-Börsen angeschlossen. Nach einer freundlichen Eröffnung drehten in Tokio die Kurse ins Minus. Nach 17 Tagen Gewinnen in Folge sei es an der Zeit gewesen, einige Gewinne einzustreichen, sagten Börsianer. Der Nikkei-Index fiel um 0,5 Prozent auf 21.707 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,3 Prozent auf 1751 Zähler. Die chinesischen Börsen tendierten dagegen behauptet. In Hongkong lag der Hangseng-Index 0,4 Prozent höher, auf dem Festland legten die großen Indizes etwa je 0,2 Prozent zu. In Peking bestimmte die Kommunistische Partei ihr Machtzentrum neu. Von den sieben Mitgliedern im Ständigen Ausschuss des Politbüros wurden fünf neu bestimmt, da ihre Vorgänger in den Ruhestand gehen. Lediglich Präsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang behielten ihre Ämter. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.707,62 -0,5 Topix 1.751,43 -0,3 Shanghai 3.394,70 +0,2 Hang Seng 28.254,00 +0,4 Kospi 2.494,28 +0,2 MSCI-Index Asien ex Japan 548,18 +0,1 Euro/Dollar 1,1762 Pfund/Dollar 1,3131 Dollar/Yen 113,82 Dollar/Franken 0,9899 Dollar/Yuan 6,6421 Dollar/Won 1.127,10 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOHO ZINC +8,5 DENTSU -4,1 TAKARA HOLDINGS +5,9 DENA -3,5 SUMITOMO CHEM +4,2 NH FOODS -3,5 KOBE STEEL +3,9 CHIYODA CORP -3,5 TOKUYAMA +3,9 YAHOO JAPAN -3,5 (Reporter: Ayai Tomisawa, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

