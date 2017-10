MÄRKTE- Tokioter Börse Legt weiter zu

Tokio, 26. Okt (Reuters) - Trotz Verlusten an der Wall Street hat die Tokioter Börse ihren Positivtrend am Donnerstag fortgesetzt. Der Nikkei-Index der 225 Standardwerte legte im Vormittagshandel um 0,2 Prozent auf 21.742 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index legte um 0,1 Prozent zu auf 1752 Zähler. Angesichts der starken Gewinne der vergangenen Woche sei ein Rückschlag wie am Mittwoch kein Grund zur Beunruhigung, erklärten Marktteilnehmer.

Der Dollar notierte mit 113,53 Yen wieder klar unter seinem Dreimonatshoch vom Mittwoch mit 114,245 Yen. Der Euro zeigte sich vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank stark und legte um 0,1 Prozent auf 1,1819 Dollar. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9887 Franken je Dollar und 1,1693 Franken je Euro gehandelt.