MÄRKTE-Asiatische Börsen uneinheitlich - Qantas nach Zahlen im Minus

Tokio/Frankfurt, 26. Okt (Reuters) - Die Börsen in Fernost haben am Donnerstag keine klare Richtung gefunden. In Tokio erholte sich der Nikkei-Index von den Verlusten des Vortages und schloss mit 21.739 Punkten 0,2 Prozent höher. Am Mittwoch hatte er 0,5 Prozent verloren und damit eine Serie von 17 Gewinntagen in Folge beendet. Der breiter gefasste Topex schloss mit 1753 Zählern ebenfalls 0,2 Prozent im Plus. Der leichte Rückgang der Kurse am Mittwoch sei keine Grund zur Beunruhigung, sagte ein Händler. Die Aktien des Brokerhauses Daiwa Securities stiegen nach der Vorlage von Zahlen um über fünf Prozent. Auf dem chinesischen Festland zogen die Börsen an, der Shanghai-Composite gewann 0,4 Prozent, während der Blue-Chip-Index 0,6 Prozent im Plus lag. In Hongkong gaben die Kurse 0,3 Prozent nach. In Sydney fielen die Aktien von Qantas zeitweise um über sieben Prozent, grenzten dann aber ihre Verluste auf minus 1,4 Prozent ein. Die Fluggesellschaft hat für das erste Halbjahr 2018 wegen höherer einheimischer Konkurrenz ein langsameres Umsatzwachstum in Aussicht gestellt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.739,78 +0,2 Topix 1.753,90 +0,1 Shanghai 3.410,98 +0,4 Hang Seng 28.235,84 -0,2 Kospi 2.486,04 -0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 547,34 -0,1 Euro/Dollar 1,1830 Pfund/Dollar 1,3267 Dollar/Yen 113,51 Dollar/Franken 0,9880 Dollar/Yuan 6,6318 Dollar/Won 1.124,40 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % DAIWA SEC GROUP +5,4 TOSOH CORP -5,3 NISSHIN STEEL +3,1 ISETAN MITSUKO -4,0 H NOMURA HOLDINGS +2,7 ADVANTEST -4,0 SHOWA SHELL +2,7 TAKARA HOLDINGS -4,0 TOYOBO +2,6 TAKASHIMAYA -4,0 (Reporter: Lisa Twaronite und Andrea Lentz; redigiert von. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

