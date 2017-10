MÄRKTE-Firmenbilanzen treiben asiatische Börsen ins Plus

Frankfurt/Tokio, 27. Okt (Reuters) - Die asiatischen Börsen haben am Freitag im Sog einer festeren Wall Street zugelegt. In Tokio zog der Nikkei-Index um 1,2 Prozent auf 22.008 Punkte an. Der breiter gefasste Topix legte rund ein Prozent zu. Vor allem Technologiewerte waren nach ermutigenden Zahlen von US-Schwergewichten wie der Google-Mutter Alphabet gefragt. "Die Gewinne von Unternehmen weltweit steigen auf Rekordniveau", begründete Stratege Mutsumi Kagawa vom Handelshaus Rakuten Securities die Zuversicht. "Außerdem hat der IWF gerade seine Wirtschaftsprognosen für USA, China, Europa und Japan angehoben." Auch auf dem chinesischen Festland zogen die Börsen an. Der Shanghai-Composite gewann 0,2 Prozent, während der Blue-Chip-Index 0,4 Prozent im Plus lag. Vor allem Versicherungswerte waren gefragt, nachdem China Life Insurance starke Quartalszahlen vorlegte. In Hongkong ging es 0,7 Prozent aufwärts. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.008,45 +1,2 Topix 1.771,05 +1,0 Shanghai 3.412,17 +0,1 Hang Seng 28.403,87 +0,7 Kospi 2.496,70 +0,7 MSCI-Index Asien ex Japan 546,08 +0,0 Euro/Dollar 1,1632 Pfund/Dollar 1,3122 Dollar/Yen 114,18 Dollar/Franken 0,9990 Dollar/Yuan 6,6532 Dollar/Won 1.129,60 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % FUJI ELECTRIC +14, SEIKO EPSON -7,1 6 ADVANTEST +6,5 FUJITSU LTD -6,7 KYOWA HAKKO KRN +6,1 NISSHIN STEEL -6,7 MARUI GROUP +4,0 NIP LIGHT MTL -6,7 HD SUMCO +3,9 SUBARU -6,7 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles