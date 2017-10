MÄRKTE-Nikkei erneut auf 21-Jahres-Hoch - Apple-Zulieferer gefragt

Frankfurt/Tokio, 30. Okt (Reuters) - Unterstützt von Kursgewinnen der Technologiewerte ist der Nikkei-Index am Montag im Handel auf ein 21-Jahres-Hoch von 22.086,88 Punkten gestiegen. In Erwartung wichtiger geldpolitischer Entscheidungen großen Notenbanken hielten sich Anleger mit größeren Engagements allerdings zurück. Der japanische Leitindex schloss knapp im Plus bei 22.011,67 Punkten. Besonders gefragt waren Apple-Zulieferer wie Foster oder Taiyo, die mit 2620 und 1952 Yen jeweils so teuer waren wie zuletzt vor knapp zwei Jahren. Dem US-Elektronikkonzern zufolge gehen die Vorbestellungen für das neue Flagschiff iPhone X "durch die Decke". Hiervon profitierten auch Zulieferer aus anderen asiatischen Staaten. Taiwan Semiconductor stiegen auf ein Rekordhoch von 245 Taiwan-Dollar. Apple-Rivale Samsung legte 1,8 Prozent zu. In Shanghai gaben die Kurse dagegen um 0,8 Prozent nach. Analysten zufolge machten Investoren in Erwartung einer neuen Welle von Börsengängen Kasse. Die chinesische Börsenaufsicht genehmigte neun Debüts mit einem Gesamtvolumen von umgerechnet 1,2 Milliarden Euro - mehr als doppelt so viel wie in den vergangenen Wochen. In Erwartung einer Menge neuer Aktien machten Anleger offenbar Platz in ihren Depots: Der Index ChiNextp für Startups fiel 2,1 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.011,67 +0,0 Topix 1.770,84 +0,0 Shanghai 3.390,59 -0,8 Hang Seng 28.403,36 -0,1 Kospi 2.501,93 +0,2 MSCI-Index Asien ex Japan 548,69 +0,4 Euro/Dollar 1,1607 Pfund/Dollar 1,3134 Dollar/Yen 113,66 Dollar/Franken 0,9984 Dollar/Yuan 6,6460 Dollar/Won 1.123,92 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOTO +9,0 YAHOO JAPAN -4,7 TOKUYAMA +8,7 RICOH CO LTD -4,1 SUMCO +6,9 CASIO COMPUTER -4,1 FUJIKURA +3,8 ISETAN MITSUKO -4,1 H KOMATSU +3,5 MARUI GROUP -4,1 (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Kim Coghill, Luoyan Liu und John Ruwitch. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

