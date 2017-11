MÄRKTE-Bilanzen treiben Asienbörsen - Sony auf Neun-Jahres-Hoch

Frankfurt/Tokio, 01. Nov (Reuters) - Ermutigende Unternehmensbilanzen haben Anleger an den asiatischen Aktienmärkten am Mittwoch angelockt. Vor allem Technologiewerte waren gefragt. "Hoffnungen auf US-Steuererleichterungen und steigende Ölpreise helfen asiatischen Aktien", ergänzte Stratege Yukino Yamada von Daiwa Securities. In Tokio markierte der Leitindex Nikkei zwischenzeitlich ein neues 21-Jahres-Hoch und schloss 1,9 Prozent höher bei 22.327 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index legte 1,2 Prozent auf 1786 Zähler zu. Zu den größten Kursgewinnern zählten Sony. Die Papiere des Elektronikkonzerns kletterten um 11,4 Prozent auf den höchsten Stand seit neun Jahren. Nach einem Gewinnsprung im abgelaufenen Quartal hatte das Management am Dienstag für das Geschäftsjahr bis Ende März ein Rekordergebnis angekündigt. Auch bei Tokyo Electron laufen die Geschäfte rund. Der Chipausrüster hob seine Jahresprognose an. Die Aktien stiegen daraufhin um mehr als 13 Prozent. An den chinesischen Börsen herrschte nach mauen Konjunkturdaten hingegen Zurückhaltung. Der Schanghaier Index trat auf der Stelle, der CSI300-Index der Standartwerte gab 0,3 Prozent nach. Das Wachstum der chinesischen Industrie hat sich angesichts härterer Auflagen im Kampf gegen die Umweltverschmutzung zuletzt überraschend kräftig abgekühlt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.420,08 +1,9 Topix 1.786,71 +1,2 Shanghai 3.396,07 +0,1 Hang Seng 28.482,14 +0,8 Kospi 2.556,47 +1,3 MSCI-Index Asien ex Japan 555,62 +0,8 Euro/Dollar 1,1639 Pfund/Dollar 1,3284 Dollar/Yen 113,93 Dollar/Franken 0,9990 Dollar/Yuan 6,6211 Dollar/Won 1.113,71 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOKYO ELECTRON +13, PACIFIC METALS -6,8 4 SCREEN HOLDINGS +11, IHI -6,8 9 SONY CORP +11, NGK INSULATORS -6,8 4 NICHIREI CORP +9,4 NTN CORP -6,8 ASAHI GLASS +7,8 NEC CORPORATION -6,8 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)

