MÄRKTE-Tokioter Börse auf Höhenflug - Gewinnmitnahmen in China

Frankfurt/Tokio, 02. Nov (Reuters) - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während der Höhenflug an der Tokioter Börse weiterging, nahmen Anleger in China und Südkorea Gewinne mit. Ermutigende Unternehmensbilanzen trieben den japanischen Leitindex Nikkei auf ein frisches 21-Jahres-Hoch. Er schloss 0,5 Prozent höher bei 22.539 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,4 Prozent zu. Zu den größten Gewinnern zählte Honda mit einem Kursplus von 5,2 Prozent. Der Autobauer hatte seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr bis Ende März angehoben. Auch der Elektronikkonzern Sony konnte seine Kursgewinne nach einem starken Ausblick ausbauen. Die Papiere legten 2,8 Prozent zu. In China gab der Schanghai Composite 0,4 Prozent nach, in Hongkong fiel der Hang-Seng-Index um 0,1 Prozent. Die Angst vor einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums in der Volksrepublik lastete auf den Kursen. Händlern zufolge könnte ein Rücksetzer an den Börsen aber bald Schnäppchenjäger aus dem Ausland anlocken. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.539,12 +0,5 Topix 1.794,08 +0,4 Shanghai 3.383,14 -0,4 Hang Seng 28.570,72 -0,1 Kospi 2.546,36 -0,4 MSCI-Index Asien ex Japan 556,96 +0,1 Euro/Dollar 1,1656 Pfund/Dollar 1,3278 Dollar/Yen 113,90 Dollar/Franken 0,9990 Dollar/Yuan 6,5985 Dollar/Won 1.112,43 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % KOBE STEEL +8,7 NH FOODS -11, 0 HONDA MOTOR +5,2 YAMAHA CORP -8,4 TOSOH CORP +5,0 NIPPON SUISAN -8,4 NIPPON YUSEN +4,8 HINO MOTORS -8,4 NTN CORP +4,8 HITACHI ZOSEN -8,4 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)

