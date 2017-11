MÄRKTE-Asien-Anleger halten sich zurück - Tokio wegen Feiertag zu

Sydney/Frankfurt 03. Nov (Reuters) - Die asiatischen Börsen haben am Freitag eine Verschnaufpause eingelegt. Weil die Aktienmärkte in Tokio feiertagsbedingt geschlossen blieben, war das Handelsvolumen geringer als üblich. Für Erleichterung sorgte aber die Nominierung von Jerome Powell zum neuen US-Notenbankchef. Der 64-Jährige steht für Kontinuität in der Geldpolitik der Federal Reserve. "Er wird als Garant für Kontinuität angesehen", sagte Volkswirt David de Garis von der Bank NAB. Bislang habe er keine widersprüchlichen Ansichten zu Fed-Chefin Janet Yellen gehabt. Positive Impulse für die Smartphone-Branche in Fernost lieferte zudem der iPhone-Hersteller Apple mit einem Gewinnplus von fast einem Fünftel im abgelaufenen Quartal und einem zuversichtlichen Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte um 0,1 Prozent zu. An den Börsen in Hongkong, Sydney und Seoul ging es je um rund ein halbes Prozent nach oben. Der chinesische Shanghai Composite verlor dagegen 0,4 Prozent auf 3371 Punkte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.371,21 -0,4 Hang Seng 28.599,24 +0,3 Kospi 2.557,97 +0,5 MSCI-Index Asien ex Japan 556,88 +0,1 Euro/Dollar 1,1656 Pfund/Dollar 1,3054 Dollar/Yen 114,06 Dollar/Franken 0,9987 Dollar/Yuan 6,6215 Dollar/Won 1.114,05 (Reporter: Wayne Cole, Patricia Uhlig, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles