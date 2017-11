MÄRKTE-Tokioter Börse fährt Achterbahn - China-Aktien im Plus

Frankfurt/Tokio, 09. Nov (Reuters) - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan gingen die Kurse auf eine wilde Berg- und Talfahrt. Angetrieben von der Wall Street durchbrach der japanische Nikkei-Index erstmals seit Januar 1992 die Marke von 23.000 Punkten und legte mehr als zwei Prozent zu. Anschließend fiel er rapide ab und ging letztendlich 0,2 Prozent niedriger bei 22.868 Zählern aus dem Handel. "Der Markt fing an, teuer auszusehen, und deswegen wurden Gewinne mitgenommen", sagte Masahiro Ichikawa, Stratege beim Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui. Der breiter aufgestellte Topix verlor 0,3 Prozent. Rund zwei Prozent abwärts ging es für die Papiere von Nissan. Der Autohersteller enttäuschte die Investoren mit seinem Gewinnausblick. In China kletterte der Standardwerte-Index CSI300 um 0,7 Prozent nach oben. Starke Inflationsdaten stimmten die Anleger optimistisch. Die zuletzt gestiegenen Ölpreise machten vor allem Energiewerte wie China Shenhua Energy begehrt. Die Titel des Kohleminen-Konzerns gewannen 7,4 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.868,71 -0,2 Topix 1.813,11 -0,3 Shanghai 3.427,79 +0,4 Hang Seng 29.158,21 +0,9 Kospi 2.550,57 -0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 562,01 +0,3 Euro/Dollar 1,1608 Pfund/Dollar 1,3148 Dollar/Yen 113,62 Dollar/Franken 0,9980 Dollar/Yuan 6,6323 Dollar/Won 1.114,71 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % MINEBEA MITSUMI +9,6 UNITIKA -8,4 ISETAN MITSUKO +5,6 TOYOBO -6,2 H SHIMIZU CORP +5,5 TOPPAN PRINTING -6,2 FURUKAWA +5,4 MITSUBISHI MATL -6,2 MEIJI HOLDINGS +5,4 YOKOHAMA RUBBER -6,2 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ab die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)

