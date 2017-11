MÄRKTE-Asien-Anleger streichen zum Wochenausklang Gewinne ein

Frankfurt/Tokio, 10. Nov (Reuters) - Anleger in Asien sind zum Wochenabschluss auf Nummer sicher gegangen. Nach einem unerwartet starken Kurseinbruch am Donnerstag verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio weitere 0,8 Prozent auf 22.681 Punkte. Auf Wochensicht steht damit aber immer noch ein Zuwachs von gut einem halben Prozent zu Buche. Auch der breiter gefasste Topix-Index in Japan gab nach. Der MSCI-Index für Aktien außerhalb Japans rutschte um 0,2 Prozent ab. Analysten führten die Verluste vor allem auf die Sorge von Börsianern vor Verzögerungen bei der US-Steuerreform zurück. "Wenn sich die geplanten Steuererleichterungen tatsächlich um ein Jahr verschieben, wird das Investoren enttäuschen", sagte Investmentstratege Hirokazu Kabeya vom Broker Daiwa Securities. In Tokio ergriffen Anleger von Toshiba die Flucht nach einem Medienbericht über eine mögliche milliardenschwere Kapitalerhöhung. Die Titel verloren 5,1 Prozent. Die Aktien des Reifenherstellers Bridgestone sackten um 7,7 Prozent ab, nachdem der Konzern seine Ergebnisprognose zurücknahm. Hoch im Kurs standen dagegen die Aktien des Chipindustrie-Zulieferers Sumco, sie stiegen um 10,7 Prozent. Der Rivale des deutschen Siltronic-Konzerns erhöhte seine Gewinnziele für das Gesamtjahr. Grund seien steigende Preise für Wafer, das sind Rohlinge für Computerchips. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.681,42 -0,8 Topix 1.800,44 -0,7 Shanghai 3.433,35 +0,2 Hang Seng 29.162,06 +0,1 Kospi 2.542,95 -0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 560,80 -0,1 Euro/Dollar 1,1638 Pfund/Dollar 1,3128 Dollar/Yen 113,47 Dollar/Franken 0,9946 Dollar/Yuan 6,6386 Dollar/Won 1.115,85 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SUMCO +10, DAI NIPPON -8,8 7 PRINT MARUI GROUP +6,6 BRIDGESTONE -7,7 CORP CHIYODA CORP +4,4 UNITIKA -7,7 JXTG HOLDINGS +3,7 SECOM -7,7 NSK +2,7 SUMITOMO MTL -7,7 MIN (Reporter: Ayai Tomisawa, Shinichi Saoshiro, Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

