MÄRKTE-Nikkei mit niedrigstem Schlusskurs des Monats

Frankfurt/Tokio, 13. Nov (Reuters) - Japan-Anleger haben am Montag erneut Kasse gemacht. Der Nikkei-Index verlor 1,3 Prozent und schloss bei 22.380,99 Punkten - so niedrig wie noch nie in diesem Monat. Der Streit zwischen US-Senat und Repräsentantenhaus um die geplante Steuerreform sorgte dabei für Verunsicherung. Es sei zwar nicht überraschend, dass es eine Debatte über die Pläne gebe, aber Investoren beobachteten die Entwicklung genau, sagte der Chefstratege der Investmentbank Mizuho, Nobuhiko Kuramochi. Die Aktien von Nissin Foods stiegen dagegen um 7,2 Prozent und markierten mit 7770 Yen den höchsten Schlusskurs ihrer Geschichte. Der für seine Instant-Nudelsuppen bekannte Lebensmittelkonzern steigerte den Gewinn um 15 Prozent. Die Börse Shanghai legte den sechsten Tag in Folge zu und kletterte auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 3449,16 Punkten. Befeuert wurde die Rally von den Kursgewinnen der Finanzwerte, die erneut von den Plänen zur Deregulierung der chinesischen Bankenbranche profitierten. Zu den größten Gewinnern des Sektors gehörten Jiangsu Wujiang, Ping An und Wuxi mit Kursgewinnen von bis zu zehn Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.380,99 -1,3 Topix 1.783,49 -0,9 Shanghai 3.448,68 +0,5 Hang Seng 29.223,98 +0,4 Kospi 2.530,35 -0,5 MSCI-Index Asien ex Japan 559,46 -0,1 Euro/Dollar 1,1646 Pfund/Dollar 1,3094 Dollar/Yen 113,45 Dollar/Franken 0,9965 Dollar/Yuan 6,6451 Dollar/Won 1.120,37 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % MITSUI MIN & +16, CHIYODA CORP -8,3 SML 9 SUMITOMO OSAKA +4,5 PIONEER -4,8 TAIHEIYO CEMENT +4,4 MITSUB -4,8 LOGISTICS CITIZEN WATCH +3,6 DAIWA HOUSE IND -4,8 HASEKO CORP +3,4 TOKYU CORP -4,8 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles