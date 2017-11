MÄRKTE-Schwache China-Daten bremsen Börsen in Asien

Frankfurt/Tokio, 14. Nov (Reuters) - Aus Sorge vor einem Stottern des Konjunkturmotors China haben sich asiatische Anleger am Dienstag zurückgezogen. Der chinesische Aktienindex Shanghai Composite fiel um gut ein halbes Prozent auf 3429 Zähler. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index unverändert bei 22.380 Punkten aus dem Handel. Auch an der Börse in Australien gab es Verluste. Das rohstoffreiche Land hängt wie kaum ein anderer Staat vom Wohl und Wehe der chinesischen Wirtschaft ab. In der Volksrepublik fiel die Industrieproduktion im Oktober geringer aus als erwartet. Die Firmen stellten 6,2 Prozent mehr her. Im September hatte das Plus noch 6,6 Prozent betragen. Auch die Investitionen und der Einzelhandel legten weniger stark zu als vorhergesagt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.380,01 +0,0 Topix 1.778,87 -0,3 Shanghai 3.429,97 -0,5 Hang Seng 29.161,05 -0,1 Kospi 2.526,64 -0,2 MSCI-Index Asien ex Japan 557,02 -0,3 Euro/Dollar 1,1672 Pfund/Dollar 1,3100 Dollar/Yen 113,65 Dollar/Franken 0,9965 Dollar/Yuan 6,6413 Dollar/Won 1.116,33 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % EBARA CORP +8,4 RAKUTEN -5,9 SUMCO +6,9 TOKAI CARBON -4,3 NICHIREI CORP +5,2 AOZORA BANK -4,3 DENA +4,4 NIPPON SUISAN -4,3 YOKOHAMA RUBBER +3,1 AJINOMOTO -4,3 (Reporter: Ayai Tomisawa und Patricia Uhlig, redigiert von Christian Krämer; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

