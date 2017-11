MÄRKTE-Ölpreis-Rutsch macht Asien-Anleger nervös - Gewinnmitnahmen

Frankfurt/Tokio, 15. Nov (Reuters) - Wegen des aktuellen Ölpreis-Verfalls gehen Asien-Anleger auf Nummer sicher und machen Kasse. Der Nikkei-Index fiel am Mittwoch um 1,6 Prozent auf 22.028,32 Punkte. Der Kursrutsch der US-Energiewerte drücke auf die Anlegerstimmung, sagte Anlagestratege Masahiro Ichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui. "Die Aktienmärkte hatten in den vergangenen Monaten einen fast ununterbrochenen Lauf." Anderen Börsianern zufolge nehmen vor allem ausländische Investoren Gewinne mit. Gegen den Trend markierten Showa Denko mit 3980 Yen den höchsten Schlusskurs seit zehn Jahren. Die Chemiefirma verdoppelte seinen operativen Quartalsgewinn auf umgerechnet 419 Millionen Euro. Die Börse Shanghai verbuchte mit einem Minus von 0,8 Prozent den größten Tagesverlust seit drei Monaten. Die Analysten der ANZ Bank machte Nachwehen enttäuschender Konjunkturdaten hierfür verantwortlich. Die am Dienstag vorgelegten Zahlen zur Industrieproduktion, Investitionen und zum Einzelhandelsumsatz hatten allesamt enttäuscht. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.028,32 -1,6 Topix 1.744,01 -2,0 Shanghai 3.402,54 -0,8 Hang Seng 28.909,27 -0,8 Kospi 2.518,25 -0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 552,44 -0,6 Euro/Dollar 1,1806 Pfund/Dollar 1,3171 Dollar/Yen 112,94 Dollar/Franken 0,9875 Dollar/Yuan 6,6326 Dollar/Won 1.110,61 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % OTSUKA HOLDINGS +3,4 SHOWA SHELL -6,8 SHOWA DENKO +2,7 TOHO ZINC -6,0 DAI-ICHI LIFE +2,2 SUMITOMO MITSUI -6,0 HD DENTSU +2,2 KAJIMA CORP -6,0 AMADA HOLDINGS +1,6 JFE HOLDINGS -6,0 (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Shinichi Saoshiro; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles