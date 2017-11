MÄRKTE-Hongkonger Börse auf Zehn-Jahres-Hoch - Shanghai im Minus

Frankfurt/Tokio, 17. Nov (Reuters) - Ermuntert von den Kursgewinnen der Wall Street haben Anleger auch bei asiatischen Aktien zugegriffen. Dabei hellten Fortschritte bei der geplanten US-Steuerreform die Stimmung der Anleger auf, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. "Aber wie üblich ist der Anschein wichtiger als die Realität, denn die Chance einer kurzfristigen Verabschiedung des Gesetzes im Senat ist weiterhin gering." Der Hongkonger Leitindex stieg dennoch zeitweise auf ein Zehn-Jahres-Hoch von 29.341,92 Punkten und schloss 0,7 Prozent fester bei 29.215,83 Zählern. Der japanische Nikkei-Index gewann 0,2 Prozent. Gefragt waren unter anderem die Elektronik-Konzerne Sony und Panasonic, deren Aktien sich um jeweils knapp ein Prozent verteuerten. Sie profitierten Börsianern zufolge im Schlusskurs-Rekord des US-Technologieindex Nasdaq. Gegen den Trend gab die Börse Shanghai 0,5 Prozent nach. Hier drückte ein vierprozentiger Kursrutsch des Index-Schwergewichts Kweichow Moutai auf die Stimmung. Die Aktien des gemessen am Börsenwert weltgrößten Spirituosen-Herstellers fielen um vier Prozent auf 690,20 Yuan, nachdem sie am Donnerstag auf ein Rekordhoch von 719,96 Yuan gestiegen waren. Vor dem Hintergrund der Kursverdoppelung seit Jahresbeginn ermahnte das Unternehmen Investoren zu rationalem Handeln und zu vernünftigem Umgang mit Anlagerisiken. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.396,80 +0,2 Topix 1.763,76 +0,1 Shanghai 3.382,34 -0,5 Hang Seng 29.183,94 +0,6 Kospi 2.533,99 +0,0 MSCI-Index Asien ex Japan 559,27 +0,5 Euro/Dollar 1,1798 Pfund/Dollar 1,3243 Dollar/Yen 112,58 Dollar/Franken 0,9922 Dollar/Yuan 6,6316 Dollar/Won 1.097,38 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOKYO DOME CORP +6,1 SUMITOMO RE&DEV -2,7 DENA +5,2 DENTSU -2,5 SUMCO +4,9 KOBE STEEL -2,5 NISSHIN STEEL +3,8 CHUGAI PHARM -2,5 YASKAWA ELEC +3,4 NIPPON YUSEN -2,5 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Petra Jasper Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

