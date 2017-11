MÄRKTE-Technologiewerte drücken Nikkei - Shanghai im Plus

Frankfurt/Tokio, 20. Nov (Reuters) - Belastet von Kursverlusten der Technologiewerte hat die japanische Börse am Montag nachgegeben. Der Nikkei-Index verlor 0,6 Prozent auf 22.261,76 Punkte. Zu den größten Verlierern zählten der Chipindustrie-Ausrüster Tokyo Electron und Advantest, ein Anbieter von Systemen zur Qualitätskontrolle in der Halbleiter-Produktion. Die Aktien dieser Firmen verloren bis zu 2,8 Prozent. Börsianern zufolge litt die Branche unter den Kursverlusten der US-Konkurrenz. Der dortige Index für die Chip-Industrie hatte am Freitag 0,5 Prozent im Minus geschlossen. In Shanghai ging es zunächst ebenfalls bergab, nachdem die Regierung strengere Regeln für Vermögensverwalter angekündigt hatte, um Börsenspekulationen einzudämmen. Investoren müssten sich auf weitere Verschärfungen einstellen, betonte Volkswirt Li Huiyong vom Brokerhaus Shenwan Hongyuan. "Die Ära der strengen Finanzaufsicht hat gerade erst begonnen." Die chinesische Börse drehte im Handelsverlauf dennoch ins Plus und gewann 0,3 Prozent. Die Börse Bangkok stieg um 0,4 Prozent. Hier ermunterte das stärkste thailändische Wirtschaftswachstum seit viereinhalb Jahren Anleger zum Einstieg. Gefragt war unter anderem der Einzelhändler CP All, dessen Aktien zeitweise auf ein Rekordhoch von 76,75 Baht stiegen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.261,76 -0,6 Topix 1.759,65 -0,2 Shanghai 3.393,02 +0,3 Hang Seng 29.259,61 +0,2 Kospi 2.527,67 -0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 559,20 +0,0 Euro/Dollar 1,1745 Pfund/Dollar 1,3232 Dollar/Yen 112,07 Dollar/Franken 0,9894 Dollar/Yuan 6,6330 Dollar/Won 1.099,25 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % FUJIKURA +6,0 MS&AD INSURANCE -5,5 DENKA +4,2 DENA -4,0 FURUKAWA ELEC +3,5 TOYO SEIKAN -4,0 HLDG YASKAWA ELEC +3,2 SUMITOMO HVY -4,0 IND SUMITOMO OSAKA +2,8 SUMCO -4,0 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

