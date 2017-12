MÄRKTE-Börsenampeln in Asien auf rot - Nikkei mit Verlusten

Tokio/Frankfurt, 27. Nov (Reuters) - Die Börsen in Asien haben ihre Talfahrt am Montag fortgesetzt. Die wichtigsten Aktienindizes in China verzeichneten erneut deutliche Verluste, nachdem die Kurse Ende der vergangenen Woche ins Rutschen gekommen waren. Das schlug auch japanischen Anlegern auf die Stimmung, der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 0,2 Prozent tiefer bei 22.495 Punkten. Investoren in China sind beunruhigt, weil striktere Regeln für Vermögensverwalter drohen und dadurch die Handelsumsätze an den Aktienmärkten zurückgehen könnten. An der Börse in Südkorea trieb ein Analystenbericht über das mögliche Ende des Booms in der Chipindustrie den Anlegern Sorgenfalten auf die Stirn. Der dortige Leitindex Kospi rutschte um 1,4 Prozent ab. Die Aktien des Elektronikriesen und Smartphone-Anbieter Samsung gaben fünf Prozent nach. Der japanische Wafer-Hersteller Sumco verlor vier Prozent. Wafer sind Rohlinge für Computer-Chips. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.495,99 -0,2 Topix 1.776,73 -0,2 Shanghai 3.320,76 -1,0 Hang Seng 29.679,56 -0,6 Kospi 2.507,81 -1,4 MSCI-Index Asien ex Japan 563,67 -0,9 Euro/Dollar 1,1919 Pfund/Dollar 1,3310 Dollar/Yen 111,43 Dollar/Franken 0,9803 Dollar/Yuan 6,6050 Dollar/Won 1.089,28 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % PIONEER +3,9 SUMCO -4,0 YASKAWA ELEC +2,4 SUMITOMO HVY -3,0 IND NISSHIN STEEL +1,6 DENA -3,0 KONAMI HOLDINGS +1,6 EBARA CORP -3,0 SHISEIDO +1,5 CHIYODA CORP -3,0 (Reporter: Ayai Tomisawa und Shinichi Saoshiro, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

