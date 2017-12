MÄRKTE-Asien-Anleger vorsichtig - China-Schwankungen nehmen zu

Frankfurt/Tokio, 28. Nov (Reuters) - Sorgen um eine schärfere Regulierung des Finanzmarktes in China haben Anleger in Asien am Dienstag vorsichtig gestimmt. An den Börsen in der Volksrepublik gab es Verluste, der japanische Leitindex Nikkei ging unverändert mit 22.486 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste Topix verlor 0,3 Prozent auf 1.772 Zähler. Auch der MSCI-Index für Aktien außerhalb Japans notierte schwächer. "Eine Abkühlung in China wäre ein Alarmsignal für die Weltwirtschaft", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die chinesischen Behörden wollen unter anderem Schattenbanken und anderen riskanten Finanzierungsformen den Kampf ansagen, um eine Überhitzung des Kapitalmarktes zu verhindern. Anleger in China fürchten, dass der Handel an den Börsen und die Erträge für Banken und Broker zurückgehen. "Investoren fragen sich nun, ob es zu weiteren Kursverlusten an den Börsen kommt und ob sich die Turbulenzen dort auf andere Märkte wie Hongkong, Japan, Korea und Australien ausweiten", sagte Anlagestratege Chris Weston von IG Markets. Der chinesische CSI300-Index gab 0,2 Prozent nach, der Hang Seng in Hongkong rutschte ein halbes Prozent ab. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.486,24 +0,0 Topix 1.772,07 -0,3 Shanghai 3.329,35 +0,2 Hang Seng 29.535,07 -0,5 Kospi 2.514,19 +0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 562,80 -0,2 Euro/Dollar 1,1908 Pfund/Dollar 1,3331 Dollar/Yen 111,15 Dollar/Franken 0,9814 Dollar/Yuan 6,6015 Dollar/Won 1.083,83 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % KAO CORPORATION +3,2 TOKUYAMA -8,1 TERUMO CORP +3,0 TORAY -5,3 INDUSTRIES NIP SHEET GLASS +2,7 KOMATSU -5,3 DAIKIN INDS +2,5 MITSUI MIN & -5,3 SML KIKKOMAN CORP +2,2 EBARA CORP -5,3 (Reporter: Ayai Tomisawa, Shinichi Saoshiro und Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles