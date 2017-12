MÄRKTE-Finanzwerte ziehen auch Tokioter Börse hoch

Tokio/Frankfurt, 29. Nov (Reuters) - Unbeeindruckt von dem jüngsten Raketentest Nordkoreas hat die Börse in Tokio am Mittwoch höher geschlossen. Der Nikkei-Index legte 0,5 Prozent auf 22.597 Zähler zu, der breiter gefasste Topix stieg um 0,8 Prozent auf 1786 Punkte. Wie in New York waren vor allem Bankenwerte gefragt. Der Branchenindex stieg um über zwei Prozent. Hauptgrund für die Kauflaune bei den Finanztiteln waren Aussagen des designierten neuen Fed-Chefs Jerome Powell. Auf die Frage, ob es immer noch US-Banken gebe, die zu groß seien, um scheitern zu können ("too big to fail"), entgegnete Powell: "Das würde ich verneinen." In China tendierten die Börsen uneinheitlich. Der Shanghai-Composite lag nach anfänglichen Verlusten 0,1 Prozent im Plus. Der Blue-Chip-Index notierte geringfügig leichter. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.597,20 +0,5 Topix 1.786,15 +0,8 Shanghai 3.338,00 +0,1 Hang Seng 29.668,29 +0,0 Kospi 2.512,90 -0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 564,46 +0,1 Euro/Dollar 1,1860 Pfund/Dollar 1,3386 Dollar/Yen 111,41 Dollar/Franken 0,9840 Dollar/Yuan 6,5962 Dollar/Won 1.075,37 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % JFE HOLDINGS +5,9 TOKYO ELECTRON -5,8 YAMAHA CORP +5,2 SCREEN HOLDINGS -5,3 KOBE STEEL +4,4 SHIN-ETSU CHEM -5,3 NP STL & SMTM ML +4,2 YAMAHA MOTOR -5,3 TOTO +3,9 NIKON CORP -5,3 (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

