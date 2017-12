MÄRKTE-Asiatische Börsen uneinheitlich - Verluste bei Tech-Aktien

Frankfurt/Tokio, 30. Nov (Reuters) - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung gefunden. Kursverluste bei Technologieaktien bremsten, während Finanztitel gesucht waren. Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg um 0,6 Prozent auf 22.724 Punkte. Der breiter gefasste Topix kletterte um 0,4 Prozent auf 1792 Zähler. In China ging es hingegen abwärts. Der Shanghai-Composite verlor 1,3 Prozent. Zu den Verlierern im High-Tech-Sektor zählten in Japan unter anderem die Anteilsscheine von Tokyo Electron mit einem Abschlag von 1,1 Prozent. Einige Analysten warnten, dass der globale Chip-Boom bald ein Ende finden könnte. "Wenn man sich die weltweiten Absätze im Halbleiter-Bereich auf einem Chart anschaut, scheint sich das Wachstum auf Jahressicht abzuschwächen", sagte Hiroshi Watanabe, Ökonom bei Sony Financial Holdings. Investoren schichteten Geld aus den Überfliegern der vergangenen Monate vor allem in Finanzwerte um. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.724,96 +0,6 Topix 1.792,08 +0,3 Shanghai 3.317,58 -0,6 Hang Seng 29.236,53 -1,3 Kospi 2.476,37 -1,5 MSCI-Index Asien ex Japan 554,87 -1,3 Euro/Dollar 1,1871 Pfund/Dollar 1,3457 Dollar/Yen 112,22 Dollar/Franken 0,9846 Dollar/Yuan 6,6111 Dollar/Won 1.085,67 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % NISSHINBO HLDG +13, YASKAWA ELEC -5,7 3 ISETAN MITSUKO +7,0 MINEBEA MITSUMI -3,3 H MARUI GROUP +6,2 SOFTBANK GROUP -3,3 SONY FINANCIAL +5,3 MITSUI MIN & -3,3 SML SHIZUOKA BANK +4,9 FUJI ELECTRIC -3,3 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)

