MÄRKTE-Asiatische Börsen uneinheitlich - Nikkei legt zu

Frankfurt/Tokio, 01. Dez (Reuters) - Die asiatischen Börsen haben zum Wochenschluss keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Auf die Stimmung drückte die verschobene Senatsabstimmung über die US-Steuerreform. Auftrieb gaben hingegen Kursgewinne aus den Sektoren Öl, Stahl und Maschinenbau. Sie hievten den japanischen Nikkei-Index 0,4 Prozent ins Plus auf 22.819 Punkte. Damit stieg er den dritten Tag in Folge. Der breiter gefasste Topix kletterte um 0,3 Prozent auf 1796 Zähler. Bei den Einzelwerten sprangen die Aktien von Sharp 7,9 Prozent in die Höhe. Der Elektronikkonzern hatte mitgeteilt, dass seine Anteilsscheine vom 7. Dezember an wieder in der ersten Sektion der Tokioter Börse gehandelt würden. Die übrigen asiatischen Handelsplätze traten mehr oder weniger auf der Stelle. Die Sorge über ein sich abschwächendes Wirtschaftswachstum lastete in China auf den Kursen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.819,03 +0,4 Topix 1.796,53 +0,3 Shanghai 3.317,81 +0,0 Hang Seng 29.148,01 -0,1 Kospi 2.475,41 +0,0 MSCI-Index Asien ex Japan 553,81 +0,1 Euro/Dollar 1,1919 Pfund/Dollar 1,3521 Dollar/Yen 112,61 Dollar/Franken 0,9836 Dollar/Yuan 6,6098 Dollar/Won 1.084,41 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % KOMATSU +5,7 DENA -4,8 CONCORDIA FG +4,7 SUMITOMO ELEC -3,1 MINEBEA MITSUMI +4,7 TOKAI CARBON -3,1 HITACHI CONST +4,0 COMSYS HOLDINGS -3,1 NISSHIN STEEL +3,8 NTT -3,1 (Reporterin: Anika Ross; redigiert von Thomas Seythal. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)

