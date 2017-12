MÄRKTE-Japan-Anleger streichen Gewinne ein - Rüstungswerte gefragt

Tokio/Frankfurt, 04. Dez (Reuters) - Anleger in Japan haben zu Wochenstart die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen genutzt. Der Tokioter Leitindex Nikkei verlor am Montag ein halbes Prozent auf 22.707 Punkte, der breiter gefasste Topix gab ebenfalls 0,5 Prozent nach. Der Nikkei hatte Ende November mit rund 23.300 Punkten den höchsten Stand seit 1992 erklommen. Vor allem Schwergewichte wie der Roboterbauer Fanuc (minus 1,9 Prozent) und der Telekomkonzerns Softbank (minus 1,1 Prozent) zogen den Nikkei am Montag nach unten. Auf der anderen Seite stützten die Kursgewinne bei Einzelhandels-Konzernen wie Fast Retailing, die im November unerwartet viel verkauft haben. Auch Aktien von Rüstungskonzernen notierten fester, nachdem Südkorea und die USA ihre bislang größten gemeinsamen Luftmanöver begonnen haben. Die Börse in Südkorea legte gut ein Prozent zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.707,16 -0,5 Topix 1.786,87 -0,5 Shanghai 3.309,50 -0,2 Hang Seng 29.257,01 +0,6 Kospi 2.501,67 +1,1 MSCI-Index Asien ex Japan 555,29 +0,5 Euro/Dollar 1,1863 Pfund/Dollar 1,3454 Dollar/Yen 112,87 Dollar/Franken 0,9833 Dollar/Yuan 6,6155 Dollar/Won 1.087,36 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOKAI CARBON +6,3 OLYMPUS -4,7 CITIZEN WATCH +4,3 SCREEN HOLDINGS -2,7 FAMILYMART UNY +3,2 ALPS ELECTRIC -2,7 H YOKOHAMA RUBBER +3,0 KYOWA HAKKO KRN -2,7 SUMITOMO OSAKA +2,3 SHISEIDO -2,7 (Reporter: Ayai Tomisawa, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

