MÄRKTE-Kursverluste bei Tech-Werten belasten Börsen in Asien

Tokio/Frankfurt, 05. Dez (Reuters) - Kursverluste bei Technologie-Schwergewichten haben Anlegern in Asien am Dienstag die Stimmung verdorben. "Nach der Börsenrally in den vergangenen Monaten liegen jetzt ein paar Stolpersteine im Weg", sagte Marktstratege Yukino Yamada vom Broker Daiwa Securities. Der japanische Börsenindex Nikkei verlor 0,4 Prozent auf 22.622 Punkte. Der MSCI-Index für Aktien außerhalb Japans gab 0,2 Prozent nach. Auch die Börsen in China verzeichneten Verluste. Bereits an der Wall Street hatten Kursverluste bei Tech-Giganten wie Microsoft und Amazon die Freude von Investoren über die vom US-Senat gebilligten Steuersenkungspläne für US-Privatleute und Firmen getrübt. In Japan stießen Anleger vor allem Aktien von Chipherstellern ab. Zu den größten Verlierern gehörten Tokyo Electron und Advantest mit einem Kursminus von bis zu 2,8 Prozent. Die Titel des Wafer-Hersteller Sumco gaben 4,1 Prozent nach. Gefragt waren dagegen Finanzwerte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.622,38 -0,4 Topix 1.790,97 +0,2 Shanghai 3.303,04 -0,2 Hang Seng 28.979,55 -0,5 Kospi 2.510,12 +0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 552,42 -0,2 Euro/Dollar 1,1865 Pfund/Dollar 1,3430 Dollar/Yen 112,66 Dollar/Franken 0,9853 Dollar/Yuan 6,6121 Dollar/Won 1.086,13 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % NIPPON YUSEN +3,6 NITTO DENKO -4,3 CORP NISSHIN STEEL +3,2 SUMCO -4,1 MITSUI OSK +3,0 SHIN-ETSU CHEM -4,1 LINES CONCORDIA FG +2,7 TOKYO ELECTRON -4,1 TOKYU FUDOSAN +2,6 RECRUIT -4,1 HD HOLDINGS (Reporter: Hideyuki Sano, Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

