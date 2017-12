MÄRKTE-Börse in Tokio folgt US-Märkten ins Minus

Tokio, 06. Dez (Reuters) - Der japanische Aktienmarkt ist am Mittwoch den US-Börsen in die Verlustzone gefolgt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zum Ende des Vormittagshandels 0,9 Prozent schwächer bei 22.419 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,56 Prozent auf 1780 Zähler nach. Unter Druck gerieten vor allem Aktien von Metallproduzenten und Speditionen. So verloren die Papiere von Sumitomo Metal Mining 2,7 Prozent.

Wegen Zweifel an der geplanten US-Steuerreform hatten bereits Anleger an der Wall Street Vorsicht walten lassen. Der Dow Jones mit den Standardwerten verabschiedete sich mit einem Minus von 0,45 Prozent aus dem Handel.

Der Euro wurde in Tokio kaum verändert mit 1,1828 Dollar gehandelt. Zum Yen notierte die US-Währung bei 112,23 Yen. Der Schweizer Franken notierte mit 0,9869 Franken je Dollar und 1,1676 Franken je Euro. (Reporter: Hideyuki Sano, Shinichi Saoshiro geschrieben von Boris Berner; bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern: 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)