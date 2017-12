MÄRKTE-Nahost-Sorgen belasten asiatische Börsen

Frankfurt/Tokio, 06. Dez (Reuters) - Ein Preisrutsch bei Industriemetallen und Sorge vor politischer Unruhe im Nahen Osten haben die asiatischen Börsen am Mittwoch belastet. In Tokio fiel der Nikkei-Index um zwei Prozent auf 22.177 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gab 1,4 Prozent nach. Unter Druck gerieten vor allem Aktien von Metallproduzenten und Speditionen. So verloren die Papiere von Sumitomo Metal Mining 4,1 Prozent. Auch eine Kehrtwende der USA in der Nahost-Politik sorgte für Nervosität bei den Anlegern. US-Präsident Trump wird Regierungskreisen zufolge am Mittwoch Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen. In China sorgten sich die Anleger vor einer strafferen Geldpolitik. Der Index in Shanghai gab 0,3 Prozent nach. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.177,04 -2,0 Topix 1.765,42 -1,4 Shanghai 3.294,13 -0,3 Hang Seng 28.370,68 -1,6 Kospi 2.474,37 -1,4 MSCI-Index Asien ex Japan 544,11 -1,3 Euro/Dollar 1,1832 Pfund/Dollar 1,3412 Dollar/Yen 112,21 Dollar/Franken 0,9865 Dollar/Yuan 6,6143 Dollar/Won 1.092,59 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SHISEIDO +1,0 NISSHIN STEEL -5,4 HITACHI ZOSEN +0,5 FUJIKURA -5,1 CHIYODA CORP +0,5 TOHO ZINC -5,1 SUMCO +0,4 FAST RETAILING -5,1 ASAHI GROUP +0,3 SHOWA DENKO -5,1 HLDG (Reporterin: Anika Ross, redigiert von Christian Krämer; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)

