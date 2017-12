MÄRKTE-Schnäppchenjäger verhelfen Nikkei zu Kursgewinnen

Frankfurt/Tokio, 07. Dez (Reuters) - Nach dem jüngsten Kursrutsch haben Anleger am Donnerstag die Chance zum Wiedereinstieg in den japanischen Aktienmarkt genutzt. Der Nikkei-Index stieg um 1,45 Prozent auf 22.498 Punkte. Zu den Favoriten gehörten die Aktien von Advantest, die sich um 1,8 Prozent verteuerten. Der japanischen Zeitung "Nikkei" zufolge wird die Chip-Firma im aktuellen Geschäftsjahr einen Gewinn von umgerechnet mehr als 151 Millionen Euro machen. Die Shanghaier Börse büßte dagegen 0,7 Prozent ein. Hirokazu Kabeya, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses Daiwa, sprach von Gewinnmitnahmen und bezeichnete die aktuellen Verluste als gesunde Korrektur. "Zur Panik besteht kein Anlass." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.498,03 +1,5 Topix 1.786,25 +1,2 Shanghai 3.272,01 -0,7 Hang Seng 28.286,47 +0,2 Kospi 2.461,98 -0,5 MSCI-Index Asien ex Japan 543,74 +0,1 Euro/Dollar 1,1788 Pfund/Dollar 1,3378 Dollar/Yen 112,54 Dollar/Franken 0,9908 Dollar/Yuan 6,6146 Dollar/Won 1.093,29 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % ASAHI KASEI +5,4 CHIYODA CORP -6,6 TOKYO ELECTRON +4,9 JGC CORPORATION -2,2 SUMCO +4,7 NTN CORP -2,2 KIRIN HOLDINGS +3,8 SOMPO HOLDINGS -2,2 OBAYASHI CORP +3,7 MITSUI -2,2 ENG&SBLDG (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Krämer; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

