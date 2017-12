MÄRKTE-Tokioter Börse folgt Wall Street ins Plus

Tokio, 08. Dez (Reuters) - Der japanische Aktienmarkt hat am Freitag im Gefolge der Wall Street zugelegt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zum Ende des Vormittagshandels 1,1 Prozent höher bei 22.745 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,7 Prozent auf 1798 Zähler. Insgesamt hat der Nikkei damit in dieser Woche bisher 0,4 Prozent verloren. Vor allem die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, hatte Sorgen vor neuen Spannungen im Nahen Osten ausgelöst.

Der Euro notierte mit 1,1766 Dollar auf einem neuen Zwei-Wochen-Tief. Zum Yen notierte die US-Währung bei 113,27 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9954 Franken je Dollar und 1,1702 Franken je Euro gehandelt.