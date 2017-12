MÄRKTE-Nikkei-Index mit höchstem Schlusskurs seit Anfang 1992

Tokio/Frankfurt, 11. Dez (Reuters) - In der Hoffnung auf einen weltweiten Wirtschaftsboom haben sich Anleger in Asien zu Wochenbeginn mit Aktien eingedeckt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index der Börse in Japan schloss um 0,6 Prozent höher bei 22.938 Punkten. Das war der höchste Schlusskurs seit fast 26 Jahren. Auch der breiter gefasste Topix-Index legte um ein halbes Prozent zu. Japan und die EU schlossen in der vergangenen Woche ein Freihandelsabkommen ab, das für beide eine der größten und umfassendsten Vereinbarungen ihrer Art ist. Das Handelsvolumen zwischen den Wirtschaftsräumen belief sich 2016 auf etwa 125 Milliarden Euro. Laut Ifo-Institut könnte es durch den Abbau von Handelsbarrieren deutlich gesteigert werden. Allein das deutsche Bruttoinlandsprodukt könnte demnach jährlich um bis zu 20 Milliarden Euro oder 0,7 Prozent höher ausfallen. Auch andernorts in Asien waren Anleger in Kauflaue: Die Börsen in China legten um je ein Prozent zu, der MSCI-Index für Aktien außerhalb Japans notierte ein halbes Prozent fester. Mit Abstand größter Verlierer an der Börse in Japan waren die Aktien von Obayashi, die um 7,2 Prozent abrutschten. Der Baukonzern steht Medienberichten zufolge unter Betrugsverdacht. Die Fälle von Betrug und Fälschung von Produktdaten japanischer Firmen häufen sich in der letzten Zeit. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.938,73 +0,6 Topix 1.813,34 +0,5 Shanghai 3.322,24 +1,0 Hang Seng 28.976,95 +1,2 Kospi 2.471,49 +0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 553,35 +0,7 Euro/Dollar 1,1787 Pfund/Dollar 1,3418 Dollar/Yen 113,41 Dollar/Franken 0,9912 Dollar/Yuan 6,6142 Dollar/Won 1.090,59 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % CONCORDIA FG +5,2 OBAYASHI CORP -7,2 KONAMI HOLDINGS +3,8 KAJIMA CORP -4,1 MINEBEA MITSUMI +3,7 TAISEI CORP -4,1 NIP ELEC GLASS +3,6 SUMCO -4,1 KIRIN HOLDINGS +3,2 SHIMIZU CORP -4,1 (Reporter: Ayai Tomisawa und Patricia Uhlig; redigiert von Thomas Seythal. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles