MÄRKTE-Asien-Anleger gönnen sich Auszeit - Warten auf Zinsentscheide

Frankfurt/Tokio, 12. Dez (Reuters) - Nach der Kursrally zum Wochenstart haben Anleger in Asien die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen genutzt. Viele Investoren hielten sich am Dienstag zurück, weil im Laufe der Woche gleich vier wichtige Notenbanken zum letzten Mal in diesem Jahr über ihren geldpolitischen Kurs entschieden, sagte ein Händler. Neben der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank verkünden die Schweizer Notenbank und die Bank of England ihre Zinsentscheide. Investoren erhoffen sich auch Hinweise auf die Geldpolitik der Währungshüter im kommenden Jahr. In Japan verabschiedete sich der 225 Werte umfassende Nikkei-Index mit einem Kursabschlag von 0,3 Prozent auf 22.866 Punkte in den Feierabend. Der chinesische Aktienindex CSI300 verlor 1,3 Prozent. Der MSCI-Index für Aktien außerhalb Japans gab 0,3 Prozent nach. In Japan waren vor allem Papiere von Finanzinstituten und Versicherern gefragt. Die Aktien der Großbank Mitsubishi UFJ Financial stiegen um 2,3 Prozent, die Titel des Brokers Nomura legten 1,2 Prozent zu. Auch Aktien von Schiffskonzernen waren beliebt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.866,17 -0,3 Topix 1.815,08 +0,1 Shanghai 3.281,01 -1,2 Hang Seng 28.805,11 -0,6 Kospi 2.461,00 -0,4 MSCI-Index Asien ex Japan 552,24 -0,3 Euro/Dollar 1,1778 Pfund/Dollar 1,3343 Dollar/Yen 113,38 Dollar/Franken 0,9916 Dollar/Yuan 6,6206 Dollar/Won 1.090,85 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % RESONA HOLDINGS +4,0 TOKAI CARBON -3,3 INPEX +3,5 SHOWA DENKO -2,6 PACIFIC METALS +3,1 AJINOMOTO -2,6 TOHO ZINC +2,7 ADVANTEST -2,6 SHIZUOKA BANK +2,6 KONAMI HOLDINGS -2,6 (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)

