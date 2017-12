MÄRKTE-Asiatische Börsen uneinheitlich - Warten auf US-Zinsentscheid

Frankfurt/Tokio, 13. Dez (Reuters) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank keine einheitliche Richtung gefunden. An der Börse in Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent nach auf 22.758 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,2 Prozent. In den USA gilt eine Zinserhöhung um einen Viertel Prozentpunkt als so gut wie sicher. An den chinesischen Börsen ging es am Mittwoch aufwärts. Vor allem Kursgewinne bei Konsumwerten sorgten für Auftrieb. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.758,07 -0,5 Topix 1.810,84 -0,2 Shanghai 3.303,66 +0,7 Hang Seng 29.260,80 +1,6 Kospi 2.480,55 +0,8 MSCI-Index Asien ex Japan 554,66 +0,6 Euro/Dollar 1,1743 Pfund/Dollar 1,3329 Dollar/Yen 113,42 Dollar/Franken 0,9908 Dollar/Yuan 6,6177 Dollar/Won 1.091,16 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SHIZUOKA BANK +2,4 SUMCO -5,2 FAMILYMART UNY +2,4 DENA -4,0 H KONAMI HOLDINGS +2,3 SHOWA DENKO -4,0 EISAI +2,2 SHIN-ETSU CHEM -4,0 MITSUB UFJ FG +2,1 TOKAI CARBON -4,0 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles