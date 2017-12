MÄRKTE-Asiatische Börsen treten nach Fed-Zinsschritt Rückzug an

Frankfurt/Tokio, 14. Dez (Reuters) - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag nach der US-Zinserhöhung überwiegend schwächer geschlossen. Zwar sei der Ausblick der Notenbank Fed auf drei weitere Anhebungen wie erwartet ausgefallen, sagten Börsianer. "Das Hauptaugenmerk liegt aber bei der von der Fed zum Ausdruck gebrachten Sorge in bezug auf die Inflationsentwicklung", sagte Junichi Ishikawa, Devisenstratege bei IG Securities. Das lasse daran zweifeln, ob die Notenbank mit den Zinsen wirklich im geplanten Umfang nach oben gehe. In Tokio verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 22.694 Punkte. Auch der breiter gefasste Topix-Index gab 0,2 Prozent nach. Im Mittelpunkt standen Telekom-Unternehmen, nachdem der Einzelhändler Rakuten angekündigt hatte, in das Mobilfunkgeschäft einsteigen zu wollen. Rakuten-Aktien verloren 4,9 Prozent. In China schlossen die Börsen um bis zu 0,3 Prozent tiefer. Auch dort hatte die Zentralbank die Zinsen marginal gestrafft. Hang Seng 29.145,47 -0,3 Kospi 2.469,48 -0,5 MSCI-Index Asien ex Japan 556,02 +0,1 Euro/Dollar 1,1822 Pfund/Dollar 1,3425 Dollar/Yen 112,70 Dollar/Franken 0,9849 Dollar/Yuan 6,6101 Dollar/Won 1.087,32 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % COMSYS HOLDINGS +3,8 RAKUTEN -4,9 SUMCO +2,4 SOMPO HOLDINGS -4,3 PANASONIC +2,4 CASIO COMPUTER -4,3 OJI HOLDINGS +2,2 KDDI -4,3 NH FOODS +2,1 MITSUB UFJ FG -4,3 (Reporter: Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)

