MÄRKTE-Kursverluste an Asien-Börsen - Japans Telekom-Werte im Minus

Frankfurt/Tokio, 15. Dez (Reuters) - Schwache Vorgaben von der Wall Street haben Anlegern in Asien am Freitag die Stimmung verdorben. In Japan drückten zudem Verluste im Telekomsektor die Kurse. Dass die Stimmung in den japanischen Industriebetrieben so gut ist wie seit elf Jahren nicht mehr, half der dortigen Börse nicht auf die Sprünge. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei schloss 0,6 Prozent tiefer bei 22.553 Punkten. Auf Wochensicht macht das ein Minus von gut einem Prozent aus. Auch in China ging es an den wichtigsten Börsen bergab. Die Börse in Shanghai fiel um 0,7 Prozent, der Index der wichtigsten Firmen in Shanghai und Shenzen um ein Prozent. Der MSCI-Index für Aktien außerhalb Japans verlor 0,4 Prozent. In Japan sorgte der Einzelhändler Rakuten für Aufruhr mit der Ankündigung, sich im Mobilfunkmarkt engagieren zu wollen. Die Papiere der drei bisherigen großen Spieler in dem Markt, NTT DoCoMo, KDDI und Softbank, verloren bis zu 6,7 Prozent. Rakuten-Papiere gaben 5,5 Prozent nach. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.553,22 -0,6 Topix 1.793,47 -0,8 Shanghai 3.266,15 -0,8 Hang Seng 28.822,10 -1,2 Kospi 2.482,07 +0,5 MSCI-Index Asien ex Japan 553,95 -0,4 Euro/Dollar 1,1781 Pfund/Dollar 1,3436 Dollar/Yen 112,25 Dollar/Franken 0,9884 Dollar/Yuan 6,6080 Dollar/Won 1.089,07 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOKAI CARBON +15, KDDI -6,7 3 SHOWA DENKO +11, RAKUTEN -5,5 5 TOKYO DOME CORP +4,9 NTT -5,5 PIONEER +3,8 NTT DOCOMO -5,5 COMSYS HOLDINGS +3,0 TOKYO GAS -5,5 (Reporter: Ayai Tomisawa, Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

