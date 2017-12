MÄRKTE-Börsianer in Japan in Kauflaune - Stimmung in China gedämpft

Frankfurt/Tokio, 18. Dez (Reuters) - Spekulationen auf einen weltweiten Wirtschaftsboom haben die Aktienmärkte in Japan am Montag in die Höhe getrieben. Anleger setzten darauf, dass US-Präsident Donald Trump noch vor Weihnachten die größte Steuerreform seit den 1980er Jahren durch den Kongress bekommen wird. Zudem halfen Händlern zufolge die unerwartet deutlich gestiegen Exporte der japanischen Firmen. Vor allem die Nachfrage aus China und anderen asiatischen Ländern war groß. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei schloss 1,6 Prozent fester bei 22.901 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 1,4 Prozent auf 1817 Zähler. Gefragt waren vor allem Finanz- und Exportwerte. Auch der MSCI-Index für Aktien außerhalb Japans zog an. An den chinesischen Börsen machten dagegen Sorgen die Runde vor einem Abkühlen der Wirtschaft in der Volksrepublik. Führende Vertreter der kommunistischen Regierung wollen in den kommenden Tagen über die Wachstumsziele des Landes sprechen und Investoren befürchten eine Abschwächung. "Obwohl es bislang keine starken Hinweise darauf gibt, rechnen wir in den kommenden Monaten mit einer Abkühlung der chinesischen Konjunktur", sagte Fondsmanager Steve Waddington vom Vermögensverwalter Insight Investment. Möglich sei, dass die Regierung ihr Ziel für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts auf 6,0 von 6,5 Prozent zurücknehme. Die chinesische Zentralbank hob außerdem die Zinsen für bestimmte Wertpapiergeschäfte an. Die Börse in Shanghai gab 0,1 Prozent nach, der CSI300 notierte unverändert. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.901,77 +1,6 Topix 1.817,90 +1,4 Shanghai 3.266,62 +0,0 Hang Seng 29.122,02 +1,0 Kospi 2.481,88 +0,0 MSCI-Index Asien ex Japan 556,70 +0,5 Euro/Dollar 1,1765 Pfund/Dollar 1,3344 Dollar/Yen 112,64 Dollar/Franken 0,9899 Dollar/Yuan 6,6121 Dollar/Won 1.087,77 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % OJI HOLDINGS +5,2 TOKYO DOME CORP -3,2 TOSOH CORP +4,6 KAJIMA CORP -2,7 FUJI ELECTRIC +4,6 SHIMIZU CORP -2,7 MINEBEA MITSUMI +4,6 TAISEI CORP -2,7 SUMCO +4,2 KDDI -2,7 (Reporter: Lisa Twaronite, Ayai Tomisawa und Patricia Uhlig, redigiert von Petra Jasper; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

