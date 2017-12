MÄRKTE-Japans Börsen leiden unter Betrugsvorwürfen in Baubranche

Frankfurt/Tokio, 19. Dez (Reuters) - Neue Betrugsvorwürfe in der japanischen Baubranche haben am Dienstag die Stimmung an den Börsen in Tokio getrübt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor 0,2 Prozent auf 22.868 Punkte, der breiter gefasste Topix gab ebenfalls 0,2 Prozent auf 1815 Zähler nach. Im Fokus standen die größten Baufirmen des Landes, Taisei und Obayashi. Sie stehen im Verdacht, bei Ausschreibungen für Projekte um die Magnetbahn betrogen zu haben. Ermittler durchsuchten Büros der Konzerne. Auch gegen Shimizu und Kajima laufen Ermittlungen wegen Betrugsvorwürfen. Die Aktien der Baufirmen brachen um bis zu 6,3 Prozent ein und waren unter den größten Verlierern am japanischen Aktienmarkt. Andernorts in Asien überwog die Zuversicht. Der MSCI-Index für Aktien außerhalb Japans stieg um 0,4 Prozent. Auch die Börsen in China legten zu. Investoren setzten darauf, dass die größte Steuerreform in den USA seit den 1980er Jahren noch vor Weihnachten grünes Licht bekommt. "Es ist davon auszugehen, dass das Gesetz bald erlassen wird und das scheint Aktienanleger zurzeit sehr glücklich zu machen", sagte Masashi Murata, Analyst beim Brokerhaus Brown Brothers Harriman. Die Börsen an der Wall Street waren am Montag erneut auf Rekordhochs geklettert. Anleger erhoffen sich von der Steuerreform einen Schub für die globale Wirtschaft. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.868,00 -0,2 Topix 1.815,18 -0,2 Shanghai 3.295,83 +0,9 Hang Seng 29.290,34 +0,8 Kospi 2.478,53 -0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 559,29 +0,4 Euro/Dollar 1,1794 Pfund/Dollar 1,3384 Dollar/Yen 112,54 Dollar/Franken 0,9858 Dollar/Yuan 6,6164 Dollar/Won 1.084,21 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % YOKOHAMA RUBBER +3,4 TAISEI CORP -6,3 HITACHI +2,9 KAJIMA CORP -5,2 MITSUBISHI +2,1 TOKAI CARBON -5,2 MOTOR TOKYO DOME CORP +2,0 SHIMIZU CORP -5,2 SUMITOMO HVY +1,9 DAIKIN INDS -5,2 IND (Reporter: Patricia Uhlig, Ayai Tomisawa, Shinichi Saoshiro, redigiert von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

