MÄRKTE-Asiatische Börsen richtungslos - US-Steuerreform im Blick

Frankfurt/Tokio, 20. Dez (Reuters) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung gefunden. Zum Jahresende hin seien die Umsätze dünn, die Kurse schwankten daher etwas stärker als gewöhnlich, sagten Händler. Zudem warteten Anleger auf die endgültige Absegnung der US-Steuerreform. In Japan gewann der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,1 Prozent auf 22.891 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index kletterte um 0,3 Prozent. Vor allem Finanzwerte legten zu. Die Aktien von Japan Display gewannen mehr als drei Prozent. Das Unternehmen, das seit drei Jahren Verluste schreibt, verhandelt einem Bericht zufolge mit mehreren chinesischen Firmen über einen Einstieg. Außerhalb Japans traten die Börsen weitgehend auf der Stellen. In China ging es für den Schanghaier Index 0,3 Prozent abwärts. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.891,72 +0,1 Topix 1.821,16 +0,3 Shanghai 3.287,61 -0,3 Hang Seng 29.228,15 -0,1 Kospi 2.472,37 -0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 558,53 +0,0 Euro/Dollar 1,1834 Pfund/Dollar 1,3393 Dollar/Yen 113,02 Dollar/Franken 0,9850 Dollar/Yuan 6,5910 Dollar/Won 1.080,59 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % CHIYODA CORP +5,8 SUBARU -7,1 RESONA HOLDINGS +4,4 TAISEI CORP -2,7 TOKAI CARBON +3,7 TOTO -2,7 OKUMA +3,6 RECRUIT -2,7 HOLDINGS SUMITOMO MTL +3,6 DAIWA HOUSE IND -2,7 MIN

