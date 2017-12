MÄRKTE-US-Steuerreform lässt Asiens Börsen kalt

Sydney, 21. Dez (Reuters) - Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Donnerstag kaum bewegt. Die Verabschiedung der US-Steuerreform im Kongress löste keine Kauflaune bei den Anlegern aus, sondern war bereits in den Kursen eingepreist. Für Unruhe sorgte das Gesetzespaket dagegen am Anleihemarkt: Investoren befürchten, dass ein Konjunkturpaket zu einem Zeitpunkt, zu dem die Wirtschaft ohnehin auf Hochtouren läuft, nur die US-Notenbank Fed zu weiteren Zinserhöhungen bewegen dürfte.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag leicht im Minus bei 22.887 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index notierte leicht höher bei 1822 Zählern. Vor allem die Aktien von Immobilienfirmen und Einzelhändlern gaben nach.

Auch außerhalb Japans bewegten sich die Kurse kaum. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte unverändert.

Am Devisenmarkt bewegten sich die Kurse ebenfalls kaum. Der Dollar hielt sich in der Nähe seines Wochenhochs bei 113,39 Yen. Er wurde von der Aussicht auf höhere Zinsen in den USA gestützt. Die Entscheidung der japanischen Notenbank, den Kurs nicht zu ändern, sorgte dagegen nicht für Aufsehen.

Der Euro wurde kaum verändert zum späten New Yorker Handel mit 1,1864 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9858 Franken je Dollar und 1,1699 Franken je Euro gehandelt.