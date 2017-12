MÄRKTE-Positive US-Konjunkturdaten stützen Asiens Börsen

Tokio, 22. Dez (Reuters) - Aussichten auf ein anhaltend robustes Wachstum in den USA haben am Freitag den asiatischen Aktienmärkten zu Kursgewinnen verholfen. Die US-Wirtschaft schaffte im Sommerquartal das stärkste Wachstum seit mehr als zwei Jahren. Dazu kam die Verabschiedung der Steuerreform durch den Kongress, die der Wirtschaft weiteren Schub geben dürfte. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag etwas fester bei 22.870 Punkten.

Außerhalb Japans fielen die Kursanstiege stärker aus. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 0,35 Prozent zu.

Der Sieg der Separatisten bei der Regionalwahl in Katalonien belastete dagegen die Stimmung am Devisenmarkt. "Einige Spekulanten scheinen den Euro im dünnen Handel verkauft zu haben", sagte Yukio Ishizuki, Währungsstratege bei Daiwa Securities in Tokio. "Der Einfluss der Abstimmung Katalonien auf den Euro und die weltweiten Märkte dürfte aber begrenzt sein. Katalonien kann kein souveräner Staat werden, wenn kein anderes Land seine Unabhängigkeit anerkennt. Es wird unter diesen Bedingungen nicht einmal seine eigene Währung einführen dürfen." Der Euro gab 0,2 Prozent nach auf 1,1849 Dollar. Der Yen bewegte sich kaum, ein Dollar kostete 113,31 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9886 Franken je Dollar und 1,1714 Franken je Euro gehandelt.