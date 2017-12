MÄRKTE-Asien-Börsen gehen mit Gewinnen in die Feiertage

Frankfurt/Tokio, 22. Dez (Reuters) - Die asiatischen Aktienmärkte haben sich mit Kursgewinnen in die Weihnachtspause verabschiedet. Rückenwind erhielten sie von einem anhaltend robusten Wachstum in den USA. Anleger setzen darauf, dass davon die gesamte Weltkonjunktur einen Schub bekommt und vor allem die exportstarken asiatischen Länder profitieren, wie ein Händler sagte. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Japan legte um 0,2 Prozent auf 22.902 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,4 Prozent auf 1829 Zähler. Gefragt waren an der japanischen Börse vor allem Banken und Brokerhäuser. Unter Druck gerieten die Aktien des Pharmakonzerns Eisai, der einen Rückschlag bei der Entwicklung eines Alzheimer-Medikaments hinnehmen musste. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.902,76 +0,2 Topix 1.829,08 +0,4 Shanghai 3.297,36 -0,1 Hang Seng 29.473,84 +0,4 Kospi 2.440,54 +0,4 MSCI-Index Asien ex Japan 561,38 +0,5 Euro/Dollar 1,1857 Pfund/Dollar 1,3378 Dollar/Yen 113,39 Dollar/Franken 0,9890 Dollar/Yuan 6,5750 Dollar/Won 1.078,43 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SUMITOMO MTL +5,0 EISAI -14, MIN 9 SOJITZ +3,6 SCREEN HOLDINGS -2,4 TOHO ZINC +3,3 SUMCO -2,4 NIPPON YUSEN +3,3 KOBE STEEL -2,4 JPN STEEL WORKS +3,3 ISETAN MITSUKO -2,4 H (Reporter: Ayai Tomisawa, Patricia Uhlig, redigiert von Christian Krämer; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

