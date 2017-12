MÄRKTE-Ruhiger Weihnachtshandel an Japans Aktienmarkt

Tokio, 25. Dez (Reuters) - Die Tokioter Börse hat am Montag in einem ruhigen Weihnachtshandel wenig verändert tendiert. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Japan lag 0,1 Prozent höher auf 22.923 Punkten. Die Kursbewegungen blieben in einer engen Spanne, da viele große Aktienmärkte feiertagsbedingt geschlossen waren.

Unter den Einzelwerten standen Jeans Mate im Blick, die 21,8 Prozent nach oben schossen. Der Bekleidungshändler überzeugte die Investoren mit einem Umsatzsprung im Dezember. Dagegen stürzten die Kurse von Unternehmen ab, die mit Kryptowährungen im Zusammenhang stehen. Hintergrund ist der jüngste Kursrutsch von Bitcoin. Der Internetanbieter GMO Internet, der im Schürfen (“Mining”) von neuen Bitcoin engagiert ist, etwa büßte 6,4 Prozent ein. (Reporter: Shinichi Saoshiro; geschreiben von Georg Merziger; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)