MÄRKTE-Schwache Konjunkturdaten drücken Chinas Börsen

Frankfurt/Tokio, 27. Dez (Reuters) - Aus Furcht vor einem nachlassenden Wirtschaftswachstum ziehen sich einige Anleger aus den chinesischen Aktienmärkten zurück. Der Leitindex der Börse Shanghai fiel am Mittwoch um 0,9 Prozent auf 3275,40 Punkte. Die Industrie-Unternehmen der weltweit zweitgrößten Weltwirtschaft steigerten ihre Gewinn im November zwar um knapp 15 Prozent auf umgerechnet 101 Milliarden Euro. Das ist allerdings der geringste Zuwachs seit sieben Monaten. Der japanische Nikkei-Index schloss dagegen knapp im Plus bei 22.911,21 Zählern. Unterstützung erhielt er dabei von den Kursgewinnen der Öl- und Gaswerte, die von der aktuellen Stärke des Ölpreises profitierten. Japan Drilling, Inpex, Idemitsu Kosan und Japan Petroleum gewannen bis zu 3,3 Prozent. Die Aktien von Kawasaki Heavy legten sogar acht Prozent zu. Die Schiffswerft stornierte einen Vertrag mit einer norwegischen Firma. Daraus resultiert zwar eine außerordentliche Belastung in Höhe von umgerechnet 97 Millionen Euro. Börsianern zufolge waren Anleger aber erleichtert, dass Kawasaki aus diesem Geschäft herausgekommen sei. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.911,21 +0,1 Topix 1.829,79 +0,2 Shanghai 3.275,40 -0,9 Hang Seng 29.549,38 -0,1 Kospi 2.436,67 +0,4 MSCI-Index Asien ex Japan 562,51 +0,3 Euro/Dollar 1,1878 Pfund/Dollar 1,3379 Dollar/Yen 113,17 Dollar/Franken 0,9891 Dollar/Yuan 6,5540 Dollar/Won 1.073,05 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % KAWASAKI HVY +8,0 CANON INC -2,9 IND J.FRONT +6,1 BRIDGESTONE -2,0 RETAILIN CORP ISETAN MITSUKO +3,5 TREND MICRO -2,0 H TOHO ZINC +3,2 JAPAN TOBACCO -2,0 SUMITOMO MTL +2,9 KIRIN HOLDINGS -2,0 MIN (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Petra Jasper; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

